الذرة والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسن









شهدت الموانئ، اليوم، نشاطًا كبيرًا بحركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2136 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 509 شاحنات، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والبوتاجاز.





وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط سفينتى حاويات و8 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.









ميناء الإسكندرية

صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن الميناء، اليوم، شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





ولفت إلى أن العاملين قاموا بتفريغ السفينة "البابا" المحملة بــ56 ألف طن فول صويا قادمة من روسيا، والسفينة "ديسكفري" أيضًا المحملة بـ55 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، كما جرى تفريغ شحنة ذرة بحمولة 84 ألف طن قادمة من روسيا على متن السفينتين "ديريباس" و"إمبيرور".





وأضاف الغندور أنه جرى تفريغ السفينة "وادي سدر" المحملة بـ63 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والسفينة "إنيرجي جاز" المحملة بـ9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من السعودية، والسفينة "ابغى بلو مان" المحملة بـ6 آلاف طن أسفلت قادمة من اليونان.





وأوضح أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 125 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 41 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 70 شاحنة قمح محملة بــ2100 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى ثمانين وواحد وتسعين ألف طن، منها 430 ألف طن قمح.





من جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.









ميناء سفاجا

في سياق متصل قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا استقبل، اليوم، السفينة الحرية 2، وعلى متنها راكب و42 شاحنة، بينما غادر ثلاث سفن هى مسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 392 راكبًا و166 شاحنة بضائع و11 سيارة.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال أربع سفن هى الرياض ومسرة والنوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 646 راكبًا و123 شاحنة بضائع و18 شاحنة عفش ركاب و29 سيارة، فيما غادرت السفينتان الرياض والحرية 2، وعلى متنها 480 راكبًا و77 شاحنة و23 سيارة.









ميناء نويبع

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 617 راكبًا وتداول 83 شاحنة، حيث استقبل الميناء، اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 209 ركاب و7 برادات وتريللا، فيما تغادر السفينتان أيلة وبريدج، وعلى متنهما 42 راكبًا و32 برادًا و9 تريبلات.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين أيلة وسينا، وعلى متنهما 207 ركاب و6 برادات و5 تريللات وسيارتان، فيما غادرت السفينتان، وعلى متنهما 159 راكبًا و16 برادًا و7 تريللات وسيارتان.









ميناء دمياط

وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2298 طن قمح، في حين غادرت 63 سيارة نقل محملة بـ2690 طن قمح.





وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 82620 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 34856 طنًّا.





وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 14650 طن ملح، و6100 طن رمل، و5319 طن فوسفات، و82 طن دخان.



