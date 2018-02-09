السكة الحديد: حركة القطارات على خط القاهرة - أسوان منتظمة

السكة الحديد



محمود محسن



أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.



وقالت الهيئة فى بيان صحفي إنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع صباح اليوم عن تعطل حركة قطارات الصعيد، وأن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة.



وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة، لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب.