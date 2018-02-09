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استثمار
مدير مصنع لوريال: مصر تساعد المستثمرين .. والقانون الجديد ركيزة للتصدير
الجمعة 09 فبراير 2018 06:12 م
لوريال 556
أخر الأخبار
لوريال 556
المال - خاص
أكد بنوا جوليا، مدير عام مصنع لوريال مصر، إن مصر تمثل سوق استراتيجي كبير لأنها بلد 100 مليون مواطن.
وأضاف فى فيديو نشرته صفحة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقعى "يوتيوب" و"فيس بوك": "استثماراتنا 50 مليون يورو ونحن نثق ثقة كبيرة في النمو الاقتصادي في مصر وقدرته علي تحسين مناخ التنمية وكذلك حرص الحكومة المصرية على مساعدة المستثمرين والتيسير عليهم هذا الي جانب قانون الاستثمار الجديد والذي يعتبر دلالة جيدة بل وركيزة للتصنيع والتصدير".
يمكن مشاهدة الفيديو على صفحة الوزارة على موقع يوتيوب على الرابط التالى:https://youtu.be/op55G1tzeaw
يمكن مشاهدة الفيديو على صفحة الوزارة على فيس بوك على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/MIICEgypt/videos/1508255882555008/
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