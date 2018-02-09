الداخلية يقتنص نقطة من اﻹسماعيلي.. والرجاء يكتسح إنبي



علي المصري



اقتنص فريق الكرة بنادى الداخلية، نقطة ثمينة من ضيفه اﻹسماعيلي، بتعادلهما السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد كلية الشرطة بالعباسية، في افتتاحية اﻷسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وفقد اﻹسماعيلي بهذا التعادل نقطتين جديدتين في صراع صدارة الدوري المصري الممتاز، ورفع الدراويش رصيدهم للنقطة 46، بفارق 11 نقطة عن اﻷهلي المتصدر وحامل اللقب، الذي سيلاقي المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، وقفز رصيد الداخلية للنقطة 30، لينفرد بالمركز الثامن في جدول الترتيب.



وعلي الملعب الفرعي لاستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في المباراة المقدمة بين الفريقين من الجولة 24، اكتسح الرجاء ضيفه إنبي، بثلاثية نظيفة.



واحتسب حكم اللقاء أحمد حمدي، ركلتي جزاء للرجاء، ضد عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمي إنبي، سجل اﻷولي حمادة ناصر في الدقيقة 50، قبل أن ينجح علي العربي في تسجيل الثانية في الدقيقة 69، قبل أن يختتم جيروم وايا أهداف اللقاء، في الوقت المحتسب بدل ضالع عن اللقاء.



وأنعش الفريق المطروحي آماله وطموحاته في البقاء بدوري الأضواء والشهرة، بعدما رفع رصيده للنقطة 15 وقفز للمركز السابع عشر، تاركا المركز الأخير للنصر، فيما تجمد رصيد إنبي عند 32 نقطة وبقي في المركز السادس.

