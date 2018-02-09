EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الداخلية يقتنص نقطة من اﻹسماعيلي.. والرجاء يكتسح إنبي
الجمعة 09 فبراير 2018 05:50 م
الداخلية يقتنص نقطة من اﻹسماعيلي.. والرجاء يكتسح إنبي
أخر الأخبار
الداخلية يقتنص نقطة من اﻹسماعيلي.. والرجاء يكتسح إنبي
علي المصري
اقتنص فريق الكرة بنادى الداخلية، نقطة ثمينة من ضيفه اﻹسماعيلي، بتعادلهما السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد كلية الشرطة بالعباسية، في افتتاحية اﻷسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وفقد اﻹسماعيلي بهذا التعادل نقطتين جديدتين في صراع صدارة الدوري المصري الممتاز، ورفع الدراويش رصيدهم للنقطة 46، بفارق 11 نقطة عن اﻷهلي المتصدر وحامل اللقب، الذي سيلاقي المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، وقفز رصيد الداخلية للنقطة 30، لينفرد بالمركز الثامن في جدول الترتيب.
وعلي الملعب الفرعي لاستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في المباراة المقدمة بين الفريقين من الجولة 24، اكتسح الرجاء ضيفه إنبي، بثلاثية نظيفة.
واحتسب حكم اللقاء أحمد حمدي، ركلتي جزاء للرجاء، ضد عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمي إنبي، سجل اﻷولي حمادة ناصر في الدقيقة 50، قبل أن ينجح علي العربي في تسجيل الثانية في الدقيقة 69، قبل أن يختتم جيروم وايا أهداف اللقاء، في الوقت المحتسب بدل ضالع عن اللقاء.
وأنعش الفريق المطروحي آماله وطموحاته في البقاء بدوري الأضواء والشهرة، بعدما رفع رصيده للنقطة 15 وقفز للمركز السابع عشر، تاركا المركز الأخير للنصر، فيما تجمد رصيد إنبي عند 32 نقطة وبقي في المركز السادس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا