اهتمام عربي ودولي ببيان الجيش بشأن المجابهة الشاملة للإرهاب

الفريق اول صدقى صبحى



وكالات:



أبرزت القنوات الفضائية العربية والدولية بيان القوات المسلحة، الذي صدر، اليوم الجمعة، بشأن تنفيذ عملية المجابهة الشاملة ضد الإرهاب في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.



وأبرزت قناة «سي إن إن بالعربية» تحت عنوان «الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية ضد إرهابيين» مضمون البيان حول العملية وبالفيديو الذي تمت إذاعته على القنوات المصرية الرسمية.



وقالت القناة إن الجيش المصري أعلن، صباح الجمعة، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادا لتنفيذ «عملية شاملة» ضد إرهابيين على «الاتجاهات الإستراتيجية».



وتحت عنوان «الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب»، ذكرت قناة «سكاي نيوز» بالعربية أن الجيش المصري أعلن أنه بدأ، الجمعة، تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.



وأبرزت القناة الفيديو الخاص بالمتحدث العسكري للقوات المسلحة حول العملية وأذاعته كاملا في نشراتها الإخبارية المتتالية.



كما أبرزت قناة «روسيا اليوم» بيان القوات المسلحة تحت عنوان «الجيش المصري يطلق عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء»، كما أذاعت الخبر والبيان على الشريط الإخباري الخاص بها بشكل عاجل.



وذكرت في مضمون الخبر أن الجيش المصري بدأ، الجمعة، عملية عسكرية واسعة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية ضد العناصر الإرهابية في سيناء بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.



وكان العنوان الرئيسي لنشرات قناة «العربية» الإخبارية «الجيش المصري يطلق عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب» والتي أبرزت بيان المتحدث العسكري في جميع نشراتها، وتحت عنوان «الجيش المصري يصدر البيان رقم واحد ويبدأ عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب»، ذكرت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية في نشرتها أن الجيش المصري أعلن، الجمعة، عن بدء تنفيذ «خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية» في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.



كما أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والصحف ووسائل الإعلام الكويتية المختلفة، الجمعة، إعلان القوات المسلحة، رفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة للقضاء على العناصر الإرهابية في وسط وشمال سيناء.



ونقلت (كونا)، ومواقع (القبس)، و(الوطن)، و(النهار)، و(الأنباء)، و(الكويتية) الإخبارية، عن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة قوله- في بيان متلفز - «إنه تقرر رفع حالة التأهب مع الشرطة المصرية، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية».