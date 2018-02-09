القوات المسلحة تبدأ عملية شاملة ضد العناصر الإرهابية

صدقى صبحى 31

البيان الأول : مناورات تدريبية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية .. و الثانى : استهداف البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر بشمال ووسط سيناء



بدور إبراهيم:



قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الإستراتيجية، فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية.

وفيما يلى البيان الأول للعملية:



بسم الله الرحمن الرحيم



شعب مصر العظيم



فى إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة بدأت صباح اليوم الجمعة، قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل، إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التى يتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازى مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلى؛ ولذا تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة أبناء شعب مصر العظيم فى كافة أنحاء الجمهورية، بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفورى عن أى عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن.



حفظ الله مصر وشعبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





وفيما يلى البيان رقم 2



بسم الله الرحمن الرحيم



شعب مصر العظيم







استمرارا لجهود قوات انفاذ القانون قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء .



كما تقوم عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحرى، بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.



وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحى .



وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية فى شتى أنحاء الجمهورية .







حفظ الله مصر وشعبها.

