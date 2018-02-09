الحكومة الأمريكية تستعد للإعلان عن إغلاق جديد

واشنطن

وكالات



قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تستعد «لإغلاق جديد»، وهو ما يعني حصول شلل جزئي في الإدارات الفيدرالية نتيجة عجز الكونجرس عن إيجاد اتفاق حول الموازنة.



ومنذ وقت طويل يربط الديمقراطيون بين ملفي الموازنة والهجرة متوعدين بشل الدولة الفيدرالية إذا لم تتم تسوية أوضاع مئات آلاف الشبان من المهاجرين غير الشرعيين.