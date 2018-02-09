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اقتصاد وأسواق
مناقصة جديدة تطرحها مصر لشراء قمح مستورد
الجمعة 09 فبراير 2018 02:37 ص
قمح
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قمح
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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة يوم الخميس لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين من مارس
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 يوم الجمعة. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه.
ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
وفي مناقصتها السابقة في الثاني من فبراير اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروسي.
وقبيل تلك المناقصة خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لنسبة البروتين في القمح المستورد من المناشيء الرئيسية ومن بينها روسيا، أكبر الموردين، إلى 11.5 بالمئة من 12 بالمئة. وبشكل عام فإن مثل هذه الخطوة تهدف على دفع الأسعار للانخفاض بالسماح باستيراد قمح أقل جودة.
وفرضت الهيئة أيضا سقفا لغرامات التأخير وزادت رسوم الغربلة من دولارين إلى ثلاثة دولارات للطن.
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