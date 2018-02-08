تواصل أعمال توسعة محطة تحلية مياه الشيخ زويد

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واصلت الشركة القومية لمياه الشرب، في شمال سيناء، أعمال توسعة محطة تحلية مياه البحر في مدينة الشيخ زويد، تمهيدًا لافتتاحها منتصف العام الجاري.



وقال مصدر مسؤول في الشركة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أعمال رفع كفاءة محطة التحلية المركزية على ساحل مدينة الشيخ زويد، تجرى بشكل مستمر لرفع طاقة الإنتاج اليومية، لتصل إلى 10 آلاف متر مكعب، يوميًا من المياه، بدلًا من 5 آلاف، هي الطاقة الحالية للمحطة.



وأضاف أن أعمال التوسعة تهدف إلى القضاء على أزمة المياه في مركز ومدينة الشيخ زويد، إذ سيجري افتتاحها منتصف العام الجاري، وفقًا لتوجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

