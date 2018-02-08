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سيـــاســة
السيسي يتصل بالرئيس القبرصي لمتابعة مشروعات التعاون الثنائي
الخميس 08 فبراير 2018 10:56 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس
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الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس
المال- خاص
أجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفيا بالرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان إن الرئيس وجه التهنئة للرئيس القبرصي بمناسبة إعادة انتخابه مؤخراً
وأعرب عن خالص تمنياته له وللشعب القبرصي الصديق بدوام التقدم والإزدهار.
من جانبه وجه الرئيس القبرصى الشكر للرئيس مشيداً بتميز العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك خاصة متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان.
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