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سيـــاســة
مصر القوية يستنكر اقتحام منزل نائب الحزب
الخميس 08 فبراير 2018 10:23 م
حزب مصر القوية
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حزب مصر القوية
سلوى عثمان
استنكر حزب مصر القوية مساء اليوم الخميس، بأشد العبارات الممكنة ما قامت به قوات الأمن من اقتحام منزل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية وعضو المكتب السياسي.
وفي بيان عبر الحزب عن إدانته الشديدة واستهجانه لهذا التصرف غير القانونية
وقال الحزب إنه يحمل النظام السياسي الحاكم مسئولية أمن وسلامة القصاص في حاله إلقاء القبض عليه
ولم تعلق وزارة الداخلية على هذه الاتهامات بعد.
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