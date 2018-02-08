مصر القوية يستنكر اقتحام منزل نائب الحزب

حزب مصر القوية

سلوى عثمان



استنكر حزب مصر القوية مساء اليوم الخميس، بأشد العبارات الممكنة ما قامت به قوات الأمن من اقتحام منزل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية وعضو المكتب السياسي.



وفي بيان عبر الحزب عن إدانته الشديدة واستهجانه لهذا التصرف غير القانونية



وقال الحزب إنه يحمل النظام السياسي الحاكم مسئولية أمن وسلامة القصاص في حاله إلقاء القبض عليه



ولم تعلق وزارة الداخلية على هذه الاتهامات بعد.



