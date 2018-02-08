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اتصالات وتكنولوجيا
القمة العالمية للحكومات تناقش مستقبل الصحة والتكنولوجيا
الخميس 08 فبراير 2018 09:35 م
القمة العالمية للحكومات
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القمة العالمية للحكومات
سمر السيد:
قال بيان صحفى صادر عن المؤسسة العالمية للحكومات، إن القمة المقرر تنظيمها فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى ستسلط الضوء على أهم الاكتشافات العلمية التي ستغير أدوات وآليات الرعاية الصحية في المستقبل القريب و على التكنولوجيا الحيوية التي يتوقع أن تحدث ثورة في عالم الطب.
أضاف البيان أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرعاية الصحية والتعزيز البشري، أصبح الحديث عن إمكانية الوصول إلى "إنسان خارق" في المستقبل أمراً واقعيا، خصوصا مع ظهور ما يعرف بـ "السوير جينوم"، و"تقنية كريسبر" و"التعديل الجيني".
ومن المقرر أن تسلط القمة العالمية للحكومات الضوء على إمكانية أن يصبح السوبر جينوم واقعاً ملموساً؟ واستشراف تداعيات الثورة التكنولوجية على مستقبل وتطور الجينوم، فيما يلتقي المسؤولون الحكوميون لبحث السياسات التي يمكن للحكومات اعتمادها من أجل استيعاب التحول العالمي في تعزيز صحة الإنسان وتحسين معدلات أعمار الأفراد حول العالم، والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها للحد من آثار الابتكارات التكنولوجية في الطب والرعاية الصحية على حياة البشر.
وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتى ، أن الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت القمة العالمية للحكومات منصة عالمية تجمع كبار القادة والعلماء والمفكرين لبحث الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية لتحسين جودة حياة البشر.
وقال العويس: "إن أجندة الدورة السادسة للقمة تشمل أبرز القضايا التي تشغل الحكومات والدول والشعوب، لأنها ترتبط بأمن وسلامة البشرية وبمستقبل الأجيال القادمة وترسم مسارات مبتكرة لتحقيق التنمية واستدامة الازدهار، ونحن معنيون في المشاركة بفعاليات القمة لنترجم التزامنا بمواصلة السعي لتطوير قطاع الصحة، والاستفادة إلى أقصى حد مما تنتجه العقول المبدعة وما تكشفه البحوث والدراسات لتوفير أفضل معايير الرعاية الصحية ليستفيد منها جميع البشر دون استثناء.
وأضاف : نحرص على مشاركة أفكارنا وخبراتنا في تطوير القطاع الصحي في الإمارات والذي أصبح نموذجاً يحتذى به ويعكس جهود الدولة في مسيرتها الرائدة لتكون من أفضل دول العالم في المجالات كافة.
وأفادت مجلة "ساينس ديلي" بأن تقنية جديدة تعرف بالسوبر جينوم ستتمكن من تعديل الجينات وتقضي على عدد من الإعاقات الناتجة عن المشاكل الجينية، مثل متلازمة داون، حيث ستتمكن التقنية من إزالة الكروموسوم الزائد الذي يتسبب في الإعاقة، كي ينمو الطفل ويتطور بشكل طبيعي.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة لاستشراف مستقبل الاختراعات العلمية والاكتشافات الطبية، وفي بحث الأبعاد والجوانب الأخلاقية وأهمية تطوير القوانين والتشريعات خدمة لخير البشرية.
وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين والخبراء في القانون والحوكمة ما زالوا يعتبرون بأن الأخلاقيات في العلوم لا تحظى بالاهتمام الكافي، تأتي الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات لتسلط الضوء على الالتزام الأخلاقي الواجب تبنيه في تطوير أطر ناظمة للعلاجات المستحدثة من أجل الاستفادة القصوى من مخرجات الثورة الطبية المقبلة.
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