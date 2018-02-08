لتنزل إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة





خالد بدر الدين

أعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور هبط بأكثر من 9.3 % وأجل عام واحد تراجع بحوالى 9.6 % منذ مزاد 3 يناير حتى الآن لتواصل اتجاها نزوليا دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها في نوفمبر عام 2016 .

وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.358 % من 17.611 % في المزاد المماثل السابق والعائد على الأذون لأجل 357 يوما هبط إلى 16.435 % من 16.679 % .

وذكرت وكالة رويترز أن هذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.

رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بعد تعويم العملة، بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار ولكن في البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري.

وتراجعت عوائد أذون الخزانة تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية وهبطت عوائد أذون الخزانة لأجل ستة أسهر من 19.14 % والأذون لأجل عام من 18.186 % في مزاد في الثالث من يناير الماضى .

وقال خبراء اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير لتنزل إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 15 فبراير القادم .