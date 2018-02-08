هبوط 5 بورصات عربية منها مصر ودبى ومكاسب لمسقط

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر ودبى بعد أن استقرت البورصات العالمية في أعقاب هبوط في الجلسات الماضية وانخفضت أسعار البترول بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة منها مسقط والدوحة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 2. 0 % لينزل إلى 14921 نقطة وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.9 ليسجل 3326 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 3.5 %.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2 % لينزل إلى 7403 نقطة السعودية و تجاوز عدد الأسهم الرابحة لتلك التي منيت بخسائر بواقع 99 إلى 74 سهم وهبط سعر سهم شركة صافولا للصناعات الغذائية 0.6 % .



وانخفض مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % للأولى و 0.3 % للثانية ليستقرا عند 6655 نقطة و 1333 نقطة على الترتيب.



وكسب مؤشر بورصة مسقط حوالى 0.7 % ليتجاوز 5007 نقطة بينما صعد مؤشر بورصتى الدوحة وأبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 8893 نقطة و 4599 نقطة على الترتيب .