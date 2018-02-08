اﻷهلي يضم ذئاب الجبل لقائمة ضحاياه

باكا يسجل أول أهدافه.. وأزارو يزاحم السعيد وأنطوي



علي المصري



اكتفي فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، بثلاثية نظيفية في مرمي مضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ستاد بتروسبورت، والمؤجلة بين الفريقين من اﻷسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.



وبخوضه للقاء اليوم، يكون النادي اﻷهلي قد أنهي مؤجلاته بسبب ارتباطه نهاية العام الماصي باللعب في دوري أبطال أفريقيا، وسيتقابل الفريقين مجددا يوم الاثنين المقبل ضمن لقاءات اﻷسبوع الثالث والعشرون للمسابقة، علي ستاد القاهرة الدولي.



لم ينتظر اﻷهلي سوى ‏8 دقائق فقط علي انطلاقة اللقاء، حتي سجل الجنوب إفريقي، باكاماني ماشامبي "باكا"، أول أهدافه الرسمية مع القلعة الحمراء، مستغلا تمريرة عرضية متقنة، من أحمد فتحي، ليهز الشباك باقتدار.



وانضم باكا للأهلي، الصيف الماضي، قادمًا من بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، مقابل مليون و100 ألف دولار، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة، مع الفريق، حيث خاض 7 مباريات فقط، قبل مواجهة المقاولون، وصنع هدفين، لكنه لم يسجل أي هدف رسمي، بينما أحرز هدف الفوز على الشباب السعودي، في مباراة ودية.



وفي الدقيقة 24، أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلى، ليرفع رصيده للهدف رقم 12، ويتقاسم صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري، مع الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، وعمر السعيد مهاجم وادي دجلة.



وخاض صلاح محسن مهاجم اﻷهلي الجديد، وأغلي لاعب في تاريخ الدوري المصري، مباراته اﻷولي مع القلعة الحمراء هذا الموسم، عقب انتقاله من إنبي لﻷهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، مقابل 38 مليون جنيه، عندما حل بديلا ﻷزارو في الدقيقة 82.



وواصل الثنائي الخطير عبدالله السعيد وجونيور أجايي تألقهما في الفترة اﻷخيرة، بصناعة أجايي للهدف الثالث للسعيد، في الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل الضائعة، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة الرائعة بينهما على حدود منطقة جزاء المقاولون إنتهت بتمريرة سحرية من أجايي لعبدالله داخل منطقة الجزاء منفردا تماما بالمرمة ليسدد السعيد الكرة بطريقة رائعة من تحت الحارس محمود أبو السعود لتسكن الشباك.



بتلك النتيجة يرفع اﻷهلي رصيده للنقطة 57، ويغرد وحيدا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 12 نقطة كاملة عن اﻹسماعيلي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 31 نقطة، محتلا المركز السابع.