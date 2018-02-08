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سيـــاســة

التعليم تشكل لجانًا لمتابعة المدارس الخاصة والدولية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

المال- خاص


صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه فى إطار ما صدر من تعليمات بتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة التى أثيرت مؤخرًا بشأنها شكاوى من جانب أولياء الأمور تتعلق بأى من جوانب العمل، فقد تقرر بعد إعداد خطة العمل فى ضوء التعليمات الصادرة تفعيل أعمال لجان المتابعة والإشراف على سائر المدارس الخاصة والدولية، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 11/ 2/ 2018 تحت إشراف الوزارة، والتى تهيب بالكافة ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة. 

في هذا السياق تهيب الوزارة بإدارة المدرسة الأمريكية الدولية بفرعيها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وكذلك مدرسة القرية الذكية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال تحديد مصروفات التعليم أو النشاط؛ حرصًا على الالتزام بأحكام القوانين ودرءًا للمسئولية القانونية، كما تؤكد لأولياء الأمور عدم الانسياق وراء أى ادعاء يخالف ما سبق.
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