التعليم تشكل لجانًا لمتابعة المدارس الخاصة والدولية

المال- خاص

صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه فى إطار ما صدر من تعليمات بتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة التى أثيرت مؤخرًا بشأنها شكاوى من جانب أولياء الأمور تتعلق بأى من جوانب العمل، فقد تقرر بعد إعداد خطة العمل فى ضوء التعليمات الصادرة تفعيل أعمال لجان المتابعة والإشراف على سائر المدارس الخاصة والدولية، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 11/ 2/ 2018 تحت إشراف الوزارة، والتى تهيب بالكافة ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.