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سيـــاســة
وزير قطاع الأعمال : العمال ليسوا سبب الخسائر.. ولا مانع من المعاش المبكر
الخميس 08 فبراير 2018 08:21 م
خالد بدوي
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خالد بدوي
أحمد عاشور
قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه ليس صحيحًا أن العمال هم سبب الخسائر التي تتعرض لها شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن أزمات الشركات مختلفة وتحتاج لحلول جذرية وواقعية بعيدًا عن ترويج أن تكلفة العمالة عالية.
وأضاف بدوي، للصحفيين، أن هيكلة أجور الشركات هي التي تعاني من مشاكل، فعلى سبيل المثال قد يكون في إحدى الشركات 4 مشرفين على عامل واحد.
وذكر أنه يؤمن بأن أى مشكلة لها حل، بشرط أن يتم التعامل بواقعية مع تلك الحلول بما يعود بالصالح العام للدولة وعدم الإخلال بمصالح العمال، مشيرًا إلى أنه ليس من هدف الدولة تسريح العمال، ولكن لا يوجد ما يمنع أن تقوم شركة بطرح فكرة خروج العمالة للمعاش كطرح اختياري بل علي العكس قد نجد أن بعض العمال يأملون في الخروج للمعاش للحصول على مكافأة نهاية الدخول وتأسيس مشروعهم الخاص.
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