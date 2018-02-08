وزير قطاع الأعمال : العمال ليسوا سبب الخسائر.. ولا مانع من المعاش المبكر

أحمد عاشور









قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه ليس صحيحًا أن العمال هم سبب الخسائر التي تتعرض لها شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن أزمات الشركات مختلفة وتحتاج لحلول جذرية وواقعية بعيدًا عن ترويج أن تكلفة العمالة عالية.





وأضاف بدوي، للصحفيين، أن هيكلة أجور الشركات هي التي تعاني من مشاكل، فعلى سبيل المثال قد يكون في إحدى الشركات 4 مشرفين على عامل واحد.



