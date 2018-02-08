تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1316 دولارًا.





وشهد عيار 21، اليوم، تراجعًا ليسجل نحو 646 جنيهًا، بدلًا من 650 جنيهًا أمس.



