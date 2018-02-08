EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
7 توصيات للملتقى الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية
الخميس 08 فبراير 2018 07:43 م
عبد الخالق رؤوف
أخر الأخبار
عبد الخالق رؤوف
الشاذلى جمعة
أصدر الاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية 7 توصيات فى ختام الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية.
ناشد عبد الخالق رءوف، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، جهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين تنظيم التعامل والعلاقة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية بما يضمن حقوق كل الأطراف وتأكيد تطبيق القوانين.
وأكد رءوف ضرورة التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وتحديد دور كل طرف بوضوح، بجانب تشجيع قطاع التأمين الخاص على ابتكار منتجات جديدة فى صورة خدمات مساعدة أو خدمات مكملة بجودة مرتفعة لإرضاء المؤمّن عليهم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية.
وطالب شركات الرعاية الصحية بالاستفادة من التطور التكنولوجى والعمل على إيجاد برامج وأنظمة متطورة، وكذلك تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق فى الخدمات المقدمة، وخاصة الطب الوقائى.
وأشار إلى أهمية عمل شركات الرعاية الصحية على تشجيع الأفراد على الإسهام فى التنمية الصحية وزيادة الوعى التأمينى الطبى السليم والتوصية بإضافته إلى المناهج الدراسية لخلق وعى صحى سليم لدى الجمهور.
وطالب بضرورة إبرام بروتوكولات تعاون من قِبل شركات الرعاية الصحية لعلاج الأورام والحالات الحرجة بشكل عام، وتشجيع الالتزام بها من قِبل مقدمى الخدمة فى علاج المرضى.
التأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا