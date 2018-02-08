الرقابة المالية تقر زيادة رأس مال البركة- مصر

بنك البركة

رجب عز الدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على سير بنك البركة مصر فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.



وتقدر الزيادة المقررة بنحو 63.3 مليون جنيه، تمول عبر توزيع حصة المساهمين فى الأرباح عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017.



ووافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة 29 يناير الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.2 مليار جنيه جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 63.3 مليون جنيه.



كما وافق مجلس الإدارة فى تلك الجلسة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 20% من رأس المال المدفوع للبنك.



وتتوزع هذه الزيادة فى صورة نقدية بواقع 1.05 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه، تمثل 15% من رأس المال المدفوع، كما سيتم توزيع الـ5% المتبقية فى صورة أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.05 سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى عدد 9.4 مليون سهم مجانى بالقيمة الاسمية البالغة 7 جنيهات للسهم، وذلك بقيمة إجمالية 63.3 مليون جنيه.



ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بتوزيع أسهم مجانية، خلال أسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.