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بورصة وشركات
الرقابة المالية: إعدام أسهم خزينة برايم القابضة
الخميس 08 فبراير 2018 06:44 م
شركة برايم القابضة
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شركة برايم القابضة
رجب عز الدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على سير شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية فى إجراءات تخفيض رأس المال، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 2.8 مليون سهم وتخفيض رأس المال بقيمة تلك الأسهم المعدمة ليصبح 70 مليون سهم.
وارتفع صافى ربح الشركة خلال إلى 19 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل صافى أرباح بلغ 2.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 364.17 مليون جنيه، موزع على 72.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
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