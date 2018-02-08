الرقابة المالية تقر زيادة رأس مال التجارى الدولى

البنك التجارى الدولى

رجب عز الدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمام البنك التجارى الدولى إجراءات زيادة رأس المال المصدر للبنك التجارى الدولى – مصر.



ووافق مجلس إدارة البنك فى 31 يناير الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 11.66 مليار، بزيادة قدرها 50.3 مليون جنيه، موزعة على عدد 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.



وتمول الزيادة نقدًا من المبالغ التى سوف يتم تحصيلها من العاملين، تنفيذًا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع) الشريحة التاسعة.



وطالبت الهيئة البنك بتضمين جدول أعمال الجمعية العامة العادية، المزمع انعقادها، قرارى زيادة رأس المال بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والزيادة المجانية الممولة من الاحتياطى.



فى سياق متصل، دعا البنك التجاري الدولى، اليوم الخميس، الجمعية العامة العادية للانعقاد فى 4 مارس المقبل، للنظر في حساب توزيع الأرباح عن عام 2017.



وقال البنك في بيان للبورصة إن تلك العمومية ستناقش أيضًا زيادة رأس المال المصدر للشركة، من 11.7 مليار جنيه إلى 14.6 مليار جنيه تمويلًا من الاحتياطي العام.



كان البنك قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن سيره فى إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لزيادة رأس المال المصدر من 11.6 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه.



ويبلغ رأسمال البنك الحالي 11.62 مليار جنيه، موزع على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.