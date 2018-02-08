عروض بيت المسرح بالمدارس والجامعات ابتداء من الأحد

سلوى عثمان







تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ينظم المجلس الأعلي للثقافة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وصندوق التنمية الثقافية الفاعلية الثقافية "قوافل التنوير- المسرح بين إيديك"، والتي تقوم علي تجوال عروض مسرحية بعدد من المدارس والجامعات بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري والقبلي والقناة، حيث تنطلق أول فاعلية من مسرح جامعة عين شمس، والذي يستضيف عرض "قواعد العشق 40" على مسرح المدينة الجامعية في تمام السابعة، مساء الأحد المقبل الموافق 11 فبراير، يعقبه عدد من العروض المسرحية على مدار شهر فبراير كمرحلة أولى، حيث يتضمن المشروع ثلاث مراحل أخرى على مدار شهري مارس وأبريل بالمحافظات.

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مشروع "قوافل التنوير" ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بمبادرة من الأمين العام للمجلس الدكتور حاتم ربيع، وتأتي مشاركة البيت الفنى للمسرح في إطار المساعي الدائمة لوصول العروض المسرحية لأكبر عدد ممكن من الجمهور خاصة طلاب المدارس والجامعات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، ومقاومة الأفكار الظلامية التي يسعى المسرح دائمًا للحد منها.

وأضاف مختار أن البيت الفني للمسرح انتقى مجموعة مختارة من العروض حققت بالفعل نجاحًا جماهيريًّا ونقديًّا، وتخاطب فكر الشباب وتساؤلاتهم، منها "قواعد العشق 40" من إخراج عادل حسان، والذي حقق أعلى إيرادات للبيت الفني للمسرح العام الماضي، و"يوم أن قتلوا الغناء" إخراج تامر كرم، و هو العرض الحاصل علي جائزة أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى، و"كأنك تراه" من إخراج ماهر محمود، والذي حقق مشاهدات مرتفعة عند عرضه بمحافظات الصعيد، و"السيرة الهلامية" إخراج محمد الصغير، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة عدد من شباب الجامعات بالتمثيل فيه ، بالإضافة الي عروض الأطفال منها "الليلة الكبيرة" و"عبور و انتصار" والتي من المقرر تجوالها بالمدارس، وغيرها من العروض.