ندوة بالجامعة الأمريكية لمناقشة التحويلات النقدية

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المال ـ خاص:



تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع، بالجامعة الأمريكية، ندوة ونقاشًا مفتوحًا، الثلاثاء ٢٠ فبراير الحالي، حول دراسة تحليلية متعلقة بالتحويلات النقدية في إطار السياسات الاجتماعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.



وستبدأ فعالياتها بالحديث عن معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، باعتبارها الأداة الرئيسية للدعم النقدي الموجه على أساس الدخل في الوقت الحالي، وكذلك العوامل الاقتصادية التي تقلل من فعاليتها، ومنها معدلات البطالة والتضخم وزيادة الفقر.



وتناقش الدراسة مدى ملاءمة المعاشات غير المرتبطة بالاشتراكات في توفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحليل طريقة عمل تلك المعاشات وفلسفتها وأسلوبها.



يشارك في الندوة كل من محمد جاد الباحث في ملف العدالة الاجتماعية، والباحثة حسناء محمد، وسيقدمان عرضًا للدراسة ونتائج البحث الميداني، فيما تضم قائمة المتحدثين في الندوة كلا من د. هانيا شلقامي، أستاذ باحث مساعد بمركز البحوث الاجتماعية، والكاتب الصحفي وائل جمال، الباحث المتخصص في الاقتصاد، حيث سيتناول المتحدثان عدة محاور منها: معاشات الضمان والتحويلات النقدية، والعلاقة الجدلية بين المعاشات غير المرتبطة باشتراكات وبقية أشكال الدعم، والبطالة والتشغيل والأجور.