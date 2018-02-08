استقرار أسعار مواد البناء بنهاية الأسبوع

محمود زكي









شهدت أسعار مواد البناء ثباتًا بنهاية الأسبوع الحالي، حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد قيمة 12450 للمستهلك، مقابل 980 جنيهًا للأسمنت المسلح، وبلغ أعلى سعر للطوب الطفلي 600 جنيه لكل ألف طوبة.





وسجل سعر الطن لشركة بشاى للصلب حوالي 11970 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12450 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12250 جنيهًا، وكذلك سجل طن شركة السويس للصلب تسليم المصنع 11800 جنيه، وللوكلاء والموزعين حوالى 11950 ليصل للمستهلك بقيمة 12100 جنيه.





أما شركة المعادي فسجل سعر الطن بها 11770 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12.1 جنيه للطن، وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة، في حين سجل طن حديد الكومي 11880 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12.250 جنيه للطن.





وشهد الأسمنت بنهاية الأسبوع الحالي ثباتًا في الأسعار أيضًا، حيث بلغ سعر طن العربية للأسمنت حوالي 980 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز 930 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلك إلى 950 جنيهًا للطن.





أما أسمنت المسلح فبلغت قيمته 980 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، في حين سجل سعر الأسمنت لشركة قنا حوالي 900 جنيه للطن، وسجل نفس السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.



