EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار مواد البناء بنهاية الأسبوع
الخميس 08 فبراير 2018 05:21 م
مواد البناء
أخر الأخبار
مواد البناء
محمود زكي
شهدت أسعار مواد البناء ثباتًا بنهاية الأسبوع الحالي، حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد قيمة 12450 للمستهلك، مقابل 980 جنيهًا للأسمنت المسلح، وبلغ أعلى سعر للطوب الطفلي 600 جنيه لكل ألف طوبة.
وسجل سعر الطن لشركة بشاى للصلب حوالي 11970 جنيهًا تسليم أرض المصنع، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12450 جنيهًا للطن، في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 11850 تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12250 جنيهًا، وكذلك سجل طن شركة السويس للصلب تسليم المصنع 11800 جنيه، وللوكلاء والموزعين حوالى 11950 ليصل للمستهلك بقيمة 12100 جنيه.
أما شركة المعادي فسجل سعر الطن بها 11770 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12.1 جنيه للطن، وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة، في حين سجل طن حديد الكومي 11880 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى 12.250 جنيه للطن.
وشهد الأسمنت بنهاية الأسبوع الحالي ثباتًا في الأسعار أيضًا، حيث بلغ سعر طن العربية للأسمنت حوالي 980 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز 930 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر طن السويس للأسمنت 920 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلك إلى 950 جنيهًا للطن.
أما أسمنت المسلح فبلغت قيمته 980 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، في حين سجل سعر الأسمنت لشركة قنا حوالي 900 جنيه للطن، وسجل نفس السعر لصالح المنيا وبني سويف للأسمنت.
بينما تتراوح أسعار الطوب الطفلي بين 350 و600 جنيه لكل ألف طوبة، في حين يتراوح سعر الألف طوبة الأسمنتي بين 750 و950 جنيهًا.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا