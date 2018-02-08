الشركة الوطنية للطرق تدير 10 محطات رسوم لمدة 50 عامًا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المال - خاص



أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بمنح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.



وتضمنت هذه المحطات كلا من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة" بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات، محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقى " بنى سويف/ التبين".



وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق "السويس/ الزعفرانة"، و"وادى النطرون / العلمين"، و"رأس غارب / الزعفرانة"، و"الفيوم/ القاهرة الصحراوى"، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.