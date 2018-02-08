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ثقافة وفنون
عودة ضرغام.. أحدث عروض مسرح مصر
الخميس 08 فبراير 2018 03:36 م
فرقة مسرح مصر
أخر الأخبار
فرقة مسرح مصر
محمد فتحى
تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة"، أحدث عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر"، مسرحية "عودة ضرغام"، مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب.
مسرحية "عودة ضرغام " تُعرض في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة، وتدور أحداثها في أجواء من المُفارقات الكوميدية الساخرة حول البحث عن أحد الأشخاص المتورط في جريمة مما يُفجر الكثير من المواقف الضاحكة داخل أحد المنازل التي تدور فيها الأحداث.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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