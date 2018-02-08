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سيـــاســة
برلماني: التكنولوجيا تساعد على تحقيق الشمول المالي
الخميس 08 فبراير 2018 03:29 م
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
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النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي يساعد علي دعم التنمية الاقتصادية، إذ أن الشمول المالي هدفًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتتيح مردود مالي كبير للدولة والأفراد من خلال الاعتماد بصورة أقل على المدفوعات النقدية.
وأكد فؤاد أن التطور الكبير الذي تشهده وسائل الدفع الإلكتروني ستسهل علي المواطنين إنجاز مهماتهم اليومية بسهولة ويسر، دون الاحتياج إلى السيولة النقدية أو الإضطرار الي دفع مبالغ أكبر، لارتفاع تكلفة نظم نقاط البيع الإلكترونية أو صعوبة توافرها في بعض الأماكن.
وأشار إلى أن التشريعات التكنولوجية الجديدة ستساعد في تنوع التطبيقات بما يسمح بخلق جيل جديد من خدمات التكنولوجيا المالية كسداد رسوم وتذاكر المواصلات إلكترونياً، وغيرها من الخدمات التي توفر فرصاً لتقليل التكاليف والوقت على المواطنين.
وأضاف أن الشمول المالي بمصر يحتاج إلى زيادة الوعي، و32% فقط من البالغين يمتلكون حسابات مصرفية، كما أن عدد المشتركين في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك، وتعد هذه النسب ضئيلة جدًا مقارنة بدول العالم، رغم أهمية المدفوعات التكنولوجية في النمو الاقتصادي حيث أن كل 10% مدفوعات تكنولوجية تحقق 1,4% نموًا في الاقتصادات الناشئة.
وقال إن الشمول المالي يحتاج إلى قنوات قوية لتقديم الخدمات، وزيادة ودعم التعاون داخل قطاع المدفوعات وخارجه، وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي من شأنها زيادة فرص النمو والتطور.
مجلس النواب
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