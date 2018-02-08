السودان: لن نبنى قاعدة عسكرية تركية بجزيرة سواكن

علم السودان

أحمد صبرى



قال إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، إن جزيرة سواكن لن تبنى بها قاعدة عسكرية تركية، إضافة إلى عدم وجود أى تواجد عسكرى تركى فى أى مكان آخر على أرض السودان، مطالبًا الإعلام بتصحيح تلك الصورة ونشر المعلومات الصحيحة على الجماهير.



ورداً على أحد الصحفيين المصريين، فى مؤتمر صحفى مشترك لوزيري الخارجية لمصر والسودان، اليوم الخميس، قال الغندور إن الجانب السودانى اتفق مع الأتراك على ترميم وبناء بعض البيوت ذات الطابع التراثى بجزيرة سواكن، لتكون وجهة سياحية ولم يتم التطرق للتعاون العسكرى.