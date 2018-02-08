قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.. قريبًا

اجتماعات سد النهضة لاختيار المكتب الاستشارى

أحمد صبرى



قال إبراهبم الغندور، وزير الخارجية السودانى، إن مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا على عقد قمة ثلاثية للنقاش حول قضية سد النهصة قريبًا، ولم تتضمن المفاوضات هذا الملف، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى تلك البلدان لديها تفهم كامل فى هذا الموضوع.



وأضاف الغندور، فى كلمته بالقاهرة فى مؤتمر صحفى مشترك لوزيري الخارجية لمصر والسودان، اليوم الخميس، أنه يجب وضع العلاقة بين البلدين على المسار الصحيح على أن تربط البلدين علاقات أخوة.