صندوق عوده المتوازن ازدهار يقتنص جائزتين من MENA Fund Manager

صندوق عوده المتوازن

جهاد سالم



حصل صندوق بنك عودة "إزدهار" ذو العائد التراكمي والمتغير بالجنيه المصري، على جائزتي أفضل صندوق متوازن وأفضل صندوق استثمار فى الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت الـ 75 مليون دولار لعام 2017، من مؤسسة MENA Fund Manager المتخصصة فى تقييم صناديق الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفلها السنوى بدبي نهاية يناير 2018.



وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، إن الصندوق استطاع تحقيق عائد يصل إلى 34.2% في 2017، محافظًا بذلك على تصدره الصناديق الإسلامية المتوازنة في عام 2016، بعائد وصل إلى 35.04% على التوالي.



وأضاف محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق، أن الصندوق حقق أعلى عائد تراكمي على مدار ثلاث أعوام بين كافة الصناديق الإسلامية بإجمالي 76.6%، مؤكداً أن هذه الجوائز تعد تتويجًا للأداء المتميز لشركة أكيومن لإدارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار والتي تتولى عملية إدارة الصندوق.



جدير بالذكر أن صندوق ازدهار هو صندوق متوازن يستثمر في الأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى يصل إلى 60% من أصوله، وكذلك في الودائع وأدوات الدخل الاسلامية، ويتم التداول في الاكتتاب والاسترداد في الصندوق أسبوعيًا في كافة فروع بنك عوده مصر.



وتتكون الهيئة الشرعية للصندوق من نخبة من كبار علماء الفقه والشريعة الإسلامية في مصر والوطن العربي، ويحق للمستثمرين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المصريين، العرب والأجانب الاكتتاب فيه.