تعديلات بقانون البناء لتأمين حوادث المصاعد مدى الحياة

أسانسير 669

الشاذلى جمعة



ضمت تعديلات قانون البناء، الصادر برقم 119 لسنة 2008، تأمين المسئولية المدنية قبل الغير عن حوادث المصاعد الكهربائية مدى الحياة.



وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فترة تأمين المسئولية المدنية قبل الغير عن حوادث المصاعد كانت 10 سنوات فقط، مثل الوثيقة العشرية للبناء، وشركة المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب ما يحدث للمباني والمنشآت موضوع التأمين من تهدم كلي أو جزئي، وسميت بالعشرية لأنه مدتها عشر سنوات فقط.



وأضاف عبد المعطى، أن تعديلات قانون البناء تشمل التأمين ضد حوادث المصاعد الكهربائية مدى الحياة وليس لمدة محددة فقط، وتغطى الوثيقة مسئولية المؤمن له المدنية قبل مستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية التى تثبت فى حق المؤمن له دون اللجوء للقضاء والناشئة عن الحوادث التى تلحق بهم نتيجة استعمال (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية المبينة بجدول الوثيقة ويترتب عليها حدوث الوفاة بحادث والعجز الكلى أو الجزئى المستديم.



وتغطية الوثيقة العشرية عبر المجمعة العشرية، وهي اتحاد بين مجموعة من شركات تأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشائها، واستخراج رخصة مباني لها طبقًا لنص قانون البناء، والمجمعة جهاز معاون لشركات التأمين، والهدف منها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، في حالة انهيار العقار أو أجزاء منه.

