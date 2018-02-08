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سيـــاســة
السيسي يقدم مقترحًا للتأمين على عمال اليومية
الخميس 08 فبراير 2018 12:58 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، آلية جديدة للتأمين على جميع العمالة اليومية المؤقتة بالشركات، مؤكدًا أنهم يعانون من عدم وصول الرعاية الصحية والتأمينية، وعلى الحكومة إتخاذ إجراء لحل ذلك.
وأكد السيسي، فى كلمته أثناء وضع حجر أساس المرحلة الأولى من الصوب الزراعية بمطروح، اليوم الخميس، أن المقترح يتضمن إلزام الشركات بدفع التأمينات بشكل مركزى عبر إيجاد بند فى التعاقدات يتم خصمه من الشركة لصالح العمال، وتوجيهه لصندوق يتبع الدولة، موضحاً أن هذا الصندوق سيتم صرف التأمينات منه للعمال.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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