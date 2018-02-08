مصر للحياة تدشن مع 4 بنوك منتجا للادخار والحماية التأمينية

محمد يوسف القابضة للتأمين

الشاذلى جمعة



تدشن شركة "مصر لتأمينات الحياة" – إحدى الشركات التابعة لمجموعة "مصر القابضة للتأمين" - مع بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى"، شهادة استثمار بنكية تجمع بين الادخار والحماية التأمينية، عبر توقيع بروتوكول خلال الأسبوع المقبل.



كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر القابضة للتأمين"، أن المنتج الجديد يستهدف الفئات المهمشة والعمال والفلاحين والمرأة المعيلة ومحدودى الدخل، وستقدم تلك الشهادة عائدا جيدا للشريحة المستهدفة.



وأضاف يوسف أن المزايا التأمينية للمنتج أنه يغطى حالة وفاة مالك الشهادة وتسدد شركة "مصر لتأمينات الحياة"، حيث يحصل الورثة على مبلغ تعويض قيمته تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف و150 ألفًا، وفقا لقيمة الشهادة التى تتدرج وفقا لرغبة العميل.



وأوضح أن شركة "مصر لتأمينات الحياة" حصلت على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى وذلك فى إطار الشمول المالى الذى تتبناه الحكومة للتكامل بين الخدمات المالية المختلفة ومنها الخدمات المالية المصرفية والخدمات التأمينية.



وأكد أن المنتج سيتم تسويقه من خلال فروع البنوك الأربعة ويستهدف ملايين المواطنين المصريين.