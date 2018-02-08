السيسي يوجه بالانتهاء من محور المحمودية خلال عام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد صبرى:



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من محور المحمودية خلال عام، على أن يتم توفير الدعم المالى للمحافظة قائلا : "المحور ده لازم افتحه خلال فبراير المقبل" .



وأشار - فى كلمته اليوم الخميس، أثناء وضع حجر أساس المرحلة الأولى من الصوب الزراعية بمطروح - إلى أن هذا المحور ليس مجرد طريق ولكنه محور تنمية متكامل، سيتم من خلاله بناء مدينة الإسكندرية الجديدة، مؤكدا أن المسئول عن تنفيذ هذا المشروع هو رئيس المنطقة العسكرية الشمالية ومحافظ الإسكندرية.