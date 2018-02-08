السيسي: القطاع الخاص يمكنه استئجار الصوب الزراعية

السيسي في مؤتمر حكاية وطن

أحمد صبرى



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص يمكنه استئجار الصوب الزراعية، المقرر افتتاحها منتصف العام الحالى، شرط الجدية فى الإنتاج بجانب القوات المسلحة.



وأشار السيسي، فى كلمته -اليوم الخميس- أثناء وضع حجر أساس المرحلة الأولى من الصوب الزراعية بمطروح، إلى أن القطاع الخاص يمكنه الإستئجار لمدد كبيرة أو قصيرة تصل إلى أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أن العمالة بالمشروع مدنية.



وأكد أن إسناد إنشاء تلك الصوب للقوات المسلحة جاء لضغط الوقت، قائلًا: "لو الشركات الخاصة شاركت كنا هنأخد 3 سنين نشتغل نبنى".