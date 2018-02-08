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الإسكندرية
رجال أعمال الإسكندرية تطالب بتدارك الضرر من قرار تدوين الأسعار
الخميس 08 فبراير 2018 12:44 م
السلع التموينية
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السلع التموينية
معتز محمود:
طالب عدد من أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية،بالبحث عن حلول لعدد من الجهات والفئات المتضررة من تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع.
وخلال اجتماع ضم قيادات مديرية التموين بالمحافظة بعدد من أعضاء الجمعية أبدى عدد من أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تفاؤله بامكانيه تحويل قطاع كبير من المصانع والشركات فى القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية بعد تطبيق قرار وزير التموين، رقم 330 لسنة 2017.
وأكد محمد حفنى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على أن قطاع عريض من المستثمرين والتجار يدعم قرار وزير التموين، رقم 330 لسنة 2017، والخاص بتدوين الأسعار على جميع السلع والمنتجات، والذى جاء كتعديل للقرار 217 لسنة 2017، وقوبل باعتراضات كبيرة من التجار والمستثمرين.
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية،على أنه من الممكن أن يؤدى تطبيق القرار إلى تضرر بعض الفئات التى كانت لا تخضع للمنظومة الرسمية، إلا أنه يمكن البحث لهم عن حلول لا تؤثر على أنشطتهم.
ولفت إلى أن قرار وزير التموين، رقم 330 لسنة 2017 ، منح مرونة لم تكن متاحة فى القرار الذى سبقه للقرار 217 لسنة 2017 ، والذى كان يستحيل تطبيقه خاصة على السلع المستوردة، لانه من الصعوبة أجبار المصانع على كتابة الأسعار خاصة فى ظل عدم القدرة على تحديد التكلفة.
وأشار إلى أن التعديل كان أستجابة لرأى التجار والغرف التجارية، بعد ابداء عدد من الملاحظات على القرار 217 وتم مراعاتها فى القرار الجديد.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه بعد دخول القرار حيز التنفيذ الشهر الماضى، فانه سيعمل على تحقيق عدة أهداف، اهمها ادراج النشاط غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية للدولة، بما يخفف الأعباء على القطاع الرسمى والذى ظل وحدة مطالباً بتحمل أعباء لا يشارك فيها القطاع الغير رسمي.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموبن والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول يناير الحالى.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أول المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم سواء تاجر أو موزع آخر، كما يحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
من جانبه أكد مبارك عبد الرحمن، مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن القرار لن يكون حجر عثره فى تعطيل مصالح المستثمرين الملتزمين، بما يساعد على دعم الأقتصاد الوطنى.
وأضاف خلال مشاركته فى أجتماع جمعية رجال أعمال الإسكندرية أنه لن يتم التهاون مع المخطأ أو من يدمر الاقتصاد الوطنى.
واعتبر مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن المغزى من القرار هو مكافحة منتجات " بير السلم" على حد وصفه من خلال تقديم السلع بفاتورة ضريبية.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه تم تدارك تداعيات القرار السابق عبر النص فى القرار الحالى على ألية الاعلان عن السعر بأى وسيلة من وسائل الاعلان.
من جانبه أكد هشام أبو العلا نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن إصدار القرار السابق لهذا القرار أثر على أنشطة مصانع مواد التغليف والتعبئة والعبوات المعدنية فى ظل مخاوف العملاء من عمليات الطباعة للأسعار، إلا أن تلك المشكلات أنتهت بموجب القرار الجديد.
بدوره قال هانى المنشاوى عضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن مصنعه كان يقوم بتوريد بضائع فى بعض المناطق منها محافظة مطروح وهو ما يؤدى لتحملها تكلفة اضافية على المشترى خاصة بالتوزيع والتسويق، ما يستدعى وجود أكثر من سعر لأختلاف التكلفة فى المناطق، لافتاً إلى أن هذا دفعنا للتفكير فى تخفيض البيع فى السوق المحلى والاتجاة للتصدير.
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