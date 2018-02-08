الدواجن تواصل الهبوط.. والكيلو يلامس 26 جنيهًا

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن انخفاضها فى السوق المحلية، اليوم الخميس، لتهبط إلى 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 28 -أمس- و30 للساسو، و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 38 و39 جنيهًا.



واستقرت أسعار اللحوم بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.



وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.