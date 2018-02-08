EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
مصر للممتلكات تؤمن على أصول الدولة والمنشآت العامة
الخميس 08 فبراير 2018 12:29 م
محمد يوسف
أخر الأخبار
محمد يوسف
الشاذلى جمعة:
اتفقت شركة "مصر للتأمين" مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد وثيقة للتأمين على أصول الدولة والمنشآت العامة والمبانى الحكومية.
وكشف الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر القابضة للتأمين"، والتي تعد "مصر للتأمين" إحدى شركاتها التابعة، أنه جارٍ تصميم تلك الوثيقة ليتم توفير التغطية التأمينية على أصول الدولة.
وأضاف يوسف أن "مصر للتأمين" ستقوم فور الانتهاء من إعداد الوثيقة وحصولها على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، بإبرام اتفاقات مع الوزارات المختلفة للتأمين على المبانى والمنشآت والأصول التابعة لتلك الوزارات.
وتفتفر المنشآت الحكومية ومبانى الوزارات وقصور الثقافة ومناطق التجمعات كدور السينما والأندية والمنشآت الترفيهية للتغطية التأمينية، لعدم وجود بند للتأمين ضمن ميزانية تلك الكيانات، وهو ما يحتاج لاعتماد مالى من قبل وزارة المالية.
وتعتبر موافقة وزارة المالية بمثابة ضوء أخضر لتلك الوزارات والمنشآت العامة للتأمين على أصولها وحمايتها ضد الأخطار مثل الحريق والسطو، مثلما حدث منذ سنوات من حرق المجمع العلمى، حيث سيسهم مبلغ التعويض الذى ستحصل عليه تلك الجهات من شركات التأمين على مساعدتها فى إعادة الأصل لوضعه السابق دون تحمل ميزانية الدولة تكلفة إعادة البناء والتجهيز.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا