ندوة تدريبية عن تداولات البورصة والبيتكوين

العملات الرقمية

المال – خاص



تعقد شركة الوساطة المالية FXTM، ندوة تدريبية بالقاهرة عن آليات التعامل مع العملات الرقمية، والأدوات المالية العالمية، خلال يومى 9 و10 فبراير الجاري.



تقيم شركة FXTMPartners، للمرة الأولى تلك الندوة بالقاهرة، وتركز على استعراض السوق المالية العالمية، بما فيها عملة البيتكوين، ويقدم الندوة كبير الخبراء الإستراتيجيين للسوق فى FXTM، ومقدم برنامج "بورصات العالم" الشهير على قناة CNBC عربية، حسين السيد.



ويعرض خبير الأسواق المالية الشهير المذيع بقناة CNBC عربية، حسين السيد، كل من الأدوات المالية العالمية والعملات الرقمية، وتعلم كيفية تداولها من أجل تحسين نتائج التداول بأفضل قدر ممكن.



ويقول حسين السيد: "العملات الرقمية واحدة من أكثر أدوات التداول إثارة، التى تطورت بشدة على مدى العامين الماضيين، وشاهدنا اهتمامًا كبيرًا بها فى مصر والإمارات العربية المتحدة وأفريقيا على وجه الخصوص".



أضاف: "تشتهر FXTM بتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، ونعتز ونفتخر بمقدرتنا على القدوم إلى القاهرة لنقدم للمتداولين فى عاصمة المعز معلومات متعمقة عن كيفية تداول هذا المنتج الجديد والمبتكر".