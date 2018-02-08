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اقتصاد وأسواق
121 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان
الخميس 08 فبراير 2018 12:14 م
مستخلصو الجمارك
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مستخلصو الجمارك
مها أبوودن
بلغت أعداد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال يناير 2018، عدد 144 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بإجمالى 14195 طردًا، بوزن 2839 طنًا و874 كيلو جرام.
وتم الإفراج عن 164 شهادة سحب جزئية 10 آلاف و804 طرود بوزن 2221 طنًا و210 كيلوجرام.
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر يناير 2018، حوالى 17 مليونًا و259 ألفًا و287 جنيهًا.
وبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة، 102 مليون و538 ألفًا و978 جنيهًا، وإجمالى ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 568 ألفًا و116 جنيهًا، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 568 ألفًا و116 جنيهًا.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة، خلال فترة المقارنة، حوالى 120 مليونًا و936 ألفًا و90 جنيهًا.
وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، مليونى و401 ألف و312 جنيهًا.
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