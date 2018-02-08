برنامج ريادة الأعمال يدعم 45 مشروعاً

وزير التجارة والصناعة

المال – خاص



بلغ إجمالى المشروعات التى حصلت على دعم، من برنامج دعم وريادة الأعمال فى مجال إدارة الملفات، المنفذ فى إطار مشروع النمو الأخضر؛ 45 مشروعًا، من خلال وزارة التجارة والصناعة.



قدم بنك التنمية الإفريقى منحة تقدر بمبلغ 2 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة فى مجال إدارة المخلفات، وزيادة القيمة المضافة، وتشجيعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



يعد برنامج "ليها قيمة" بمثابة فرصة للشركات الناشئة فى مجال إدارة المخلفات، من مختلَف أنحاء الجمهورية، للنمو والتطور من خلال التركيز على تدوير وإعادة، تصنيع المنتجات لتوفير موارد تسهم فى زيادة القيمة المضافة.



يقوم مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة، بتقديم الدعم اللازم للشركات فنيًا لمساعدتها على تحقيق القيمة المضافة.



قالت شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات ورئيس مجلس المشروعات التنموية التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن التوجه نحو حلول لإدارة المخلفات وتوظيفها لدعم القطاع الصناعى، أصبح عاملاً أساسياً لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.



أشارت خلال الاحتفالية الختامية لبرنامج دعم وتنمية ريادة الأعمال إلى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، ترتكز على 5 محاور رئيسية، التنمية الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز التجارة الخارجية، وتنمية العمالة الفنية، وتطوير الهيئات التابعة للوزارة.



أكدت أن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أشار إلى أن مهمة مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع للوزارة، خلق جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على صنع القرار، والإسهام فى تنمية القطاع الصناعى، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لإدارة المخلفات الصناعية، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة.



أشارت جيهان السكرى، مسئول أول التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببنك التنمية الأفريقى، إلى أن الهدف الرئيسى الذى يسعى البنك لتحقيقه تحفيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما يسهم فى الحد من الفقر فى البلدان أعضاء البنك الأقليميين.



يقوم البنك على تحقيق هذا الهدف من خلال تخصيص الموارد المختلفة لدعم المشروعات الاستثمارية، والتنموية فى هذه البلدان، وأن بنك التنمية الإفريقى يعمل فى إطار التنمية المستدامة، وتنمية الدول الإفريقية الأعضاء فى البنك، عددهم 54 دولة، يركز البنك فى المرحلة الراهنة على 5 محاور رئيسية تسمى "High Fives" وهى: الاكتفاء الذاتى من الغذاء، إمداد الدول بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء عبر القارة الإفريقية، والنهوض بالصناعة فى القارة، وإحداث التكامل بين الدول الإفريقية، وتحسين سبل المعيشة للمواطن الإفريقى.



أكدت أن تمويل البنك لمشروع النمو الأخضر، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال فى مصر؛ يأتى تماشياً مع إستراتيجية البنك، واهتمامه بقضايا توظيف وتشغيل الشباب فى القارة الأفريقية، وأنهم المصدر الرئيسى للقوة والثروة الحقيقية والدافع لانطلاق القارة نحو التنمية فى المستقبل.



مثلت الاحتفالية فرصة لاستكشاف العوائد الاقتصادية المتولدة عن معالجة وإعادة استخدام المخلفات، التى تعتبر من أغنى الموارد الاقتصادية فى مصر، أقلها استغلالاً، مع التركيز على قدرة المشروعات الصغيرة على حل المشاكل البيئية، والعمل على تحقيق الاستدامة فى مصر، من خلال إتاحة منصة لعرض قصص نجاح أصحاب المشروعات البيئية، والتعرف على المستثمرين فى مجالات الاستدامة وريادة الأعمال.



خلال الاحتفالية استعرض نتائج ومخرجات البرنامج، وإقامة معرض مصغر لرواد الأعمال المتخرجين من البرنامج، لتقديم أفكارهم التجارية الواعدة، بحضور مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجال إدارة المخلفات، وريادة الأعمال الذين شاركوا على مدار اليوم، بخبراتهم ومعلوماتهم، كما أتاحت الاحتفالية الفرصة للمهتمين من الحضور بالتواصل مع خبراء الاستدامة وريادة الأعمال، والفرق المشاركة والمستثمرين.



يذكر أن مصر لديها ما يقرب من 28.000 مصدر للنفايات الصلبة فى أنحاء الجمهورية، يتركز معظمها فى المناطق الصناعية، وبالتالى فإن هناك فرصة حقيقية لانطلاق مجموعة من المشروعات المتوسطة والصغيرة فى هذه المناطق غير المستغلة لمخلفات المنشآت الصناعية فى مصر.