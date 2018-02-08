EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أقرأ لهؤلاء
تذكار جيتى 14
الخميس 08 فبراير 2018 11:49 ص
رجائى عطية
أخر الأخبار
رجائى عطية
تقدير جيتى
قُدّر جيتى فى حياته وبعد مماته ولا يزال، واتفق له التقدير فى منزلته الحكومية وفى مؤلفاته وفى منزلته الأدبية؛ فقد ارتقى إلى أرفع المناصب فى إمارة «فيمار» ومنحه الإمبراطور لقب النبالة وهو تنويه غير قليل فى بلاد الألمان، وبيعَت مؤلفاته للناشرين بأثمان لا نظير لها فى غير كتب فولتير، وسعت إليه وفود من الأقطار الأوروبية تكبره وتحييه، وَتَسَنَّم ذروة الشهرة العالمية.
ولما مات دفن فى مقبرة الأمراء إلى جانب صديقه شيللر، وأقيمت له التماثيل، وحفظت آثاره فى داره، وتنافست النمسا وألمانيا فى شرح مؤلفاته وتخليد ذكراه.
وفى ذكراه الأخيرة قبل وضع هذا الكتاب اشترك فيها الحكومة والشعب واشتركت أمم أوروبا فى هذا الاحتفال الذى شارك فيه العلماء والمفكرون وأساتذة الجامعات، وتصدرت صورة جيتى غلاف الصحف والمجلات الكثيرة فى فرنسا وإيطاليا وممالك الشمال، ولا تزال الكتابة عنه مستمرة، والأكاليل توضع على قبره، وهو تقدير قلَّ من ظفر به من المفكرين والأدباء والفلاسفة.
وقد نظر الألمان إلى «عَلَم» يأوون إليه فلم يجدوا أمامهم غير شاعرهم الكبير جيتى لرسوخ قدمه وشهرته فى العالمين.
وتذكر شعوب العالم أن الألمان هم أمة جيتى وشيللر وهينى ولسنج وبتهوفن وأقطاب الأدب والفن والثقافة، وفى ذلك إنصاف كبير.
ويبدو أن ضمور العصبية الألمانية فى كتابات جيتى كان أحد الأسباب التى قرّبت بينه وبين الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز، كما قربت بينه وبين الاشتراكيين فى الأمم الجرمانية والأجنبية.
كان رائد جيتى فى انجلترا توماس كارليل، وكان يضع جيتى إزاء فولتير ويضع عبقرية الألمان إزاء عبقرية الفرنسيين.
وكانت رائدة جيتى فى فرنسا مدام «دى ستايل»، وكانت بعد ما نفيت من بلدها تضرب مَنْ نقمت عليهم من خصومها بتفخيم مناقب الأدباء الألمان والإشادة بالأمـة الألمانية.
وهذه جميعها قد أحاطت بشهرة جيتى فزادتها ولم تزد فى قيمة عمله، ولو أن هذه العوامل ذهبت عنه لنقصت شهرته، ولكنها لا تنقص قدره فى ميزان الأدب الصحيح.
* * *
ولم يتوقف الأستاذ العقاد، ولم يحب أن يتوقف، عند كلمة ألقاها نابليون وتهافت عليها المعجبون فى تقدير قيمة جيتى، وخلاصة رأيه أن بونابرت ليس ممن لهم رأى فى هذا المجال.
وعلى النقيض فى تقديره كلمة « هينى »، فقد كان شاعرًا مبدعًا يضارع جيتى فى البلاغة وعذوبة الأناشيد ويفضله عليه كثيرون لطرافة موضوعاته، ومع نقده لجيتى فإنه ألمّ بمحاسنه ومآخذ الناقدين عليه ليقول: «وبعد فإن جيتى لهو عاهل آدابنا. فإذا صوبنا مبضع النقد إلى إنسان كهذا فيحسن بنا أن نتقدم إليه بما ينبغى من التوقير».
ويدل على مكانة جيتى أن أفكاره انبثت فى ذهن المفكرين والكتَّاب، وقال «بول هازار» الأستاذ فى كلية فرنسا : إن كل ثمانية من عشرة كتب استحضرت أفكار جيتى وأشارت إليها.
مختارات متفرقة
اختار الأستاذ العقاد بعض المتفرقات من مقطوعات جيتى، نقلاً فيما قال عن ترجمة صديقه الأديب الألمعى عبد الرحمن صدقى. منها مقطوعة «الحكماء والشعب» التى تمثل تمثيلاً صحيحًا طريقة جيتى فى التسليم وتبسيط الحقائق الكبرى، فنقل الأستاذ العقاد مقاطع منها.
ونقل بعضًا مما قاله بلسان « فاوست » إلى محدثته عن الله « فى حديقة مارتا » «إنه سبحانه المحيط بكل شىء، الحافظ لكل شىء، أليس هو المستوعب الحافظ لك ولى، ولذاته العلية ؟ أو لا ترين إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف بسطت ؟...». ولا يفوت القارئ العارف المرجعية القرآنية فيما أجراه جيتى على لسان « فاوست » فى هذا الحوار، وينتقى الأستاذ العقاد « مناجاة لفاوست » فيورد فقرات مترجمة منها، ما يشفعها بالقطعة الأولى والمقطوعة الخامسة من أشجان رومانية.
ومن هذه المختارات التى انتقاها الأستاذ العقاد ونقل ترجمتها : الهجرة، والحرية، وحنين السعداء، واللقاء.. وكلها من « الديوان الشرقى».
نشيد محمد أو فيض الإسلام
ظهر هذا النشيد فى البداية فى صورة مقطعات حوارية يتناوب إنشادها علىّ بن أبى طالب وزوجته فاطمة بنت الرسول، ثم عاد جيتى فنشره فى ديوانه غير مقطع إلى حوار، وجعل عنوانه «نشيد محمد» وَصْفًا لسرعة ذيوع الإسلام. وفى النشيد: «انظر إلى ينبوع الجبل جائشًا صافيًا، كأنما هو فوق السحب شعاع درى، وقد أرضعت ملائكة الخير طفولته فى مهده بين أفلاق الصخور المعشوشبة.
«إنه ينحدر من السحابة فتيًا نميرًا على صلد الجلاميد، ويتنزى منها جذلان فرحًا إلى العلا.
«إنه يسيل فى وعر الأخاديد، يجرف أمامه مجزعة الحصباء التى لا تحصى ويسحب فى إثر أقدامه العجلى أخوة من العيون المدرارة، كأنه المرشد الأمين.
«وثمة فى الوادى تنجم الرياحين عند قدميه، وتحيا المروج من أنفاسه. فلا يثنيه الوادى الظليل ولا الرياحين التى تطوق ساقيه وتحاول أن تسبيه بلحاظها الفواتن. بل هو يصمد فى تدفعه متسلسلا متعرجًا إلى فضاء السهوب.
«وتبادر إليه الجداول ترفده، فيدخل السهل لامعًا كاللجين، فيتلألأ السهل بلألائه، وتطفر طربًا أنهار الوهاد وجداول النجاد، وتهيب به «يا أخى، خذ معك إخوتك، وامض بها إلى أبيك الشيخ، إلى البحر المحيط الأزلى، الذى يترقبنا باسطًا ذراعيه.
وا أسفا ! لطالما بسط ذراعيه بلا جدوى ليضم إليه بنيه الأنضاء. ونحن فى البيداء الجدباء تبتلعنا الرمال المحرقة، والشمس فى كبد السماء تشفى الغليل من دمائنا. ولا يستوقفنا غير كثيب نستحيل عنده إلى غدير ! يا أخى خذ معك إخوتك بالوهاد وإخوتك بالنجاد، وامض بهم إلى أبيك ! تعالوا جميعًا!
«وها هو العباب طامًا زاخرًا ترفده الروافد ويخلع فى مجراه على الأمصار أسماءها، وتنشأ عند أقدامه المدائن، بيد أنه لا ينى هادرًا يندفع، لا يثنيه أبدًا ثان، مخلفًا وراءه المنائر والصروح : بدائع خصْبِهِ وإنْتَاجِه.
«وإنه ليقلّ فوق مناكبه الجبارة منشئات السفن، تخفق الألوف من قلوعها فوق رأسه وتهفو مشرعةً نحو السماء، شاهدةً على قدرته وجلاله.
«وهكذا يمضى بأخوته وكنوزه وبنيه نحو أبيه الذى ينتظره ويتلقاهم إلى صدره وهو يعج من الفرج».
* * *
اخترت لك أن نتوقف عند هذا النشيد الذى تتجلى فيه مرجعية السيرة النبوية فى وجدان جيتى، لنختم به حديثنا مع الأستاذ العقاد حول كتابه الوجيز الذى عرض فيه «جيتى»: فيلسوف الألمان وشاعرهم الكبير.
رجائى عطية
Email:
[email protected]
www.ragai2009.com
ألمانيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا