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طاقة
وزير البترول: 27.5 مليار جنيه دعم الوقود خلال الربع الثانى
الخميس 08 فبراير 2018 11:38 ص
الوقود
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الوقود
تم حسابه على أساس 61.4 دولار لـ"برنت" وسعر صرف فى حدود 17.63 للدولار
تكلفة السولار 5.95 جنيه وبنزين 92 بنحو 6.40 والبوتاجاز 128
نسمة بيومى
كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 بلغ 27.5 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت حوالى 61.4 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف حوالى 17.63 جنيه للدولار.
وأوضح أن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال النصف الأول (يوليو/ديسمبر) من العام المالى الحالي 2017/2018 بلغ 51 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر خام برنت 56.7 دولار للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.68 جنيه للدولار بالمقارنة بنحو 55 مليار المعتمد بالموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة محققاً وفراً قدره 4 مليارات جنيه.
وقال إن تكلفة السولار بلغت حوالى 5.95 جنيه للتر بينما بلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، وتكلفة بنزين 80 أوكتين بلغت حوالى 5.95 جنيه بينما سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه، وبنزين 92 أوكتين بلغت تكلفته حوالى 6.40 جنيه للتر بينما سعر بيعه 5 جنيهات، وتبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى 128 جنيها للأسطوانة بينما سعر بيعها في السوق 30 جنيها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تقوم بتوفير إمدادات كل قطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية من خلال الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية واستكمال باقى الاحتياجات عن طريق الاستيراد، وذلك بهدف ضمان استمرار حالة الاستقرار الذى تشهدها سوق الوقود فى مصر.
وأوضح الملا أن دعم الوقود يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية.
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