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بورصة وشركات
سيدى كرير تبدأ تشغيل وحدة الأمين الجديدة للإيثلين
الخميس 08 فبراير 2018 11:15 ص
شركة سيدى كرير
أخر الأخبار
شركة سيدى كرير
رجب عز الدين:
أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، عن بدء تشغيل وحدة الأمين الجديدة، متوقعة مساهمتها فى تحسين أداء مصنع الإيثلين وعودته للإنتاج بالطاقة القصوى.
وقالت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إن عملية تشغيل الوحدة تمت بدون أى إيقاف لمصانع الشركة، ومن المتوقع أن يؤدى تشغيلها إلى تحسين أداء مصنع الإيثيلين وإعادة تشغيله بالطاقة القصوى مرة أخرى.
وسجلت الشركة صافى ربح 703 ملايين جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 مقابل 543 مليونا للفترة المقارنة من العام السابق 2016.
وقالت الشركة فى ديسمبر الماضى، إنها تستهدف ضخ استثمارات 1.03 جنيه خلال 2018 ، موزعة بين المشروعات بقيمة 919.5 مليون جنيه، و إحلال وتجديد بقيمة 114.4 مليون جنيه.
سيدى كرير للبتروكيماويات
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