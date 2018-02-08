14 ملاحظة لاتحاد التأمين على القانون الصحى الشامل

الاتحاد المصرى للتأمين

مروة عبد النبى



أعدت اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين مذكرة، اشتملت على 14 ملاحظة، حصرت فيها الآثار السلبية لقانون التأمين الصحى الشامل، الصادر مؤخرا، و6 توصيات مهمة يستوجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية للقانون.



ورفعت اللجنة مذكرة - حصلت «المال» على نسخة منها - لمجلس إدارة الاتحاد، للتنسيق مع الجهات الرسمية، بصفته ممثل شركات التأمين ومصالحها، وأرسلها رئيس الاتحاد إلى كل شركات التأمين التى تزاول النشاط الطبى لإبداء الرأى الفنى فيها.



وتضمنت ملاحظات اللجنة عدم وجود أى دور لشركات التأمين بالقانون، مما سيؤثر على أعمالها بفرع "الطبى"، ويفقدها نسبة كبيرة من الأقساط.



وتحفظت المذكرة فى ملاحظاتها على ضخامة مبالغ الاشتراكات، والتى يتم احتسابها بنسبة من الأجر الإجمالى وليس الأساسى كما كان متبعا من قبل، مما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب الأعمال بالاشتراك فى برامج تأمين إضافية، علاوة على ربط مبالغ الاشتراكات بمعدلات التضخم لضمان مراجعتها بشكل مستمر.



وتتراوح نسب الاشتراكات التى يتم تحصيلها من المؤمن عليهم بالقانون الجديد بين %1 وحتى %5 حسب خضوعهم لقوانين التأمين الاجتماعى، والمعاشات.



وركزت الملاحظات على عدم وجود خطة واضحة لضم مقدمى خدمة طبية من القطاع الخاص، مع عدم وجود قائمة أسعار استرشادية ومتعارف عليها لاسترداد قيمة الخدمات فى حالة رغبة المؤمن عليه فى الحصول على خدمة طبية.



وأشارت المذكرة إلى عدم وجود بروتوكول واضح لإدارة برامج التأمين الصحى والمطالبات المالية لكل من مقدمى الخدمة الطبية وشركات إدارة الرعاية الطبية علاوة على اقتراحها بوجود ممثل من «الرقابة المالية» بصفتها الجهة المنوط بها مراقبة شركات التأمين ولديها من الخبرات ما يمكن الاستعانة به سواء فى نظام التأمين أو الخبرة الاكتوارية.



وانتقدت الملاحظات غموض المادة «2» بالقانون، والتى لم توضح كيفية تطبيق الاشتراكات على المرضى وطرق تحصيلها.



وقدمت اللجنة العامة للرعاية الصحية لاتحاد التأمين ـ6 توصيات، أبرزها ضرورة وجود بند يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر للتمكن من المشاركة فى القانون من خلال لائحته أو السماح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود تأمين طبى خاص مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى.



وطالبت اللجنة بالنص فى اللائحة التنفيذية على إمكانية الاستعانة بشركات التأمين التى تمارس «الطبى»، وشركات إدارة الرعاية الصحية التى تعمل بنظام TPA، فى إدارة برنامج التأمين الصحى الاجتماعى لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال.



وأوضحت اللجنة ضرورة إعفاء صاحب العمل من نصف أجر الاشتراك عند الإلتحاق ببرامج خاصة بالعلاج على أن تسهم شركات التأمين فى تمويل المشروع بنسبة %1 من صافى الرسوم من أقساط التأمين الطبى.