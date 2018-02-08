مرسيليا تدرس 3 عروض تمويلية بقيمة مليار جنيه

مرسيليا

المال ــ خاص



تدرس مجموعة شركات مارسيليا العقارية، عروضاً من 3 بنوك بقيمة مليار جنيه، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «مرسيليا بيتش 4»، بالساحل الشمالى، ومشروع «حياة مرسيليا» بالإسكندرية.



وأكد شريف الصفطاوى، مساعد رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى، مشيرا إلى أن رواج المشروعات يحقق تدفقات نقدية متوازية مع مراحل التنفيذ، وبنسب أعلى من برامجها الزمنية، علاوة على إتاحة أنظمة سداد تتماشى مع تغطية تكاليف الإنشاء، إلا أن الفرص الاستثمارية المتاحة، ورغبة الشركة فى المزيد من التوسعات، يعززان فرص الحصول على قروض بنكية.



وأضاف أن الشركة تلقت فرصاً تمويلية من البنوك المحلية، من منطلق سعيها للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وتحقيق عائد من خطط الاستثمارات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن "مارسيليا" تدرس ألية التأجير التمويلى، كأحد الأدوات التمويلية غير المصرفية.



وأوضح محمد سامى، المدير المالي للمجموعة، أن المفاوضات مع البنوك الثلاثة – رفض الكشف عنها - قاربت على الانتهاء، وسيتم إعداد تقرير مختصر بشروط ومزايا كل تمويل، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة.



وأظهرت احدث بيانات «مارسيليا» أن إجمالى الاصول لديها يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة محفظة أوراق دفع من العملاء حوالى 800 مليون جنيه، وتتخذ خطوات توسعية بالسوق العقارية المحلية، كما عقدت مجموعة من الشراكات الهامة، أخرها شراكة لتطوير مشروع عمرانى بمدينة نصر، باستثمارات مستهدفة تقدر بقيمة 10 مليارات جنيه، ومشروع حياة مرسيليا، بإجمالى استثمارات تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه، وتدرس الشركة توسعات عمرانية خلال 2018، بالساحل الشمالى، والدلتا، والصعيد.