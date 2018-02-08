EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة الجديدة.. غدًا
الخميس 08 فبراير 2018 10:58 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمدينة، من 6 مساء غدٍ الجمعة، وحتى 10 صباح السبت.
وأوضح فهمي، أن انقطاع المياه نظرًا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لبعض روافع الصرف الصحي، لرفع كفاءة المنظومة.
المناطق المقرر انقطاع المياه عنها هي: "التجمع الأول – مدينة الرحاب – مركز المدينة – المستثمرين الجنوبية – منطقة اللوتس – منطقة امتداد المدينة – النرجس (فيلات – عمارات) – خدمات النرجس".
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا