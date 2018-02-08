قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة الجديدة.. غدًا

محطة المياه

المال - خاص



صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمدينة، من 6 مساء غدٍ الجمعة، وحتى 10 صباح السبت.



وأوضح فهمي، أن انقطاع المياه نظرًا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لبعض روافع الصرف الصحي، لرفع كفاءة المنظومة.​



المناطق المقرر انقطاع المياه عنها هي: "التجمع الأول – مدينة الرحاب – مركز المدينة – المستثمرين الجنوبية – منطقة اللوتس – منطقة امتداد المدينة – النرجس (فيلات – عمارات) – خدمات النرجس".