اتحاد الصناعات يستعد لزيارة الهند أبريل المقبل

❐ «السويدى»: 3.6 مليار دولار تبادلا تجاريًا بين البلدين ونسعى للمزيد

❐ سفير الهند: 3 مليارات دولار إجمالى استثماراتنا بمصر



محمد ريحان ــ أحمد اللاهونى



يجهز اتحاد الصناعات، لتنظيم زيارة للهند خلال شهر أبريل المقبل، لدعم فرص الاستثمار، وتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين.



قال محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الوفد المصرى يبحث مع نظيره الهندى مدى الاستفادة من الجوانب التى يتميز بها، لا سيما فى مجال الإلكترونيات، وتأهيل العمالة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مثمرًا، وأن مصر بوابتهم لأسواق القارة الإفريقية، كما أنهم بوابة آسيا.



أضاف السويدى على هامش جلسة ثنائية مع السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، بمقر الاتحاد أن من ضمن الجوانب التى تسعى إليها مصر للاستفادة من الهند، تنمية المشروعات المتناهية الصغر، فضلا عن نقل خبرتهم المتميزة فى الزراعة وصناعة المحاجر.



أوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 3.6 مليار دولار، لافتا إلى أن الهند تأتى فى المرتبة السابعة، لعلاقات التبادل التجارى مع مصر، كما أن الأرقام الحالية لا تعكس التطلعات، والإمكانات التى يمكن تحقيقها على أرض الواقع.



عبر عن سعى اتحاد الصناعات إلى المساهمة فى تثبيت وتطوير تلك العلاقة، لتعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجتمع الأعمال والصناعة فى الدولتين.

أوضح أنه منذ زيارة الوفد الهندى الأخيرة إلى مصر، والطرفان يدأبان فى تزويد بعضهما البعض بالمستجدات والتطورات، التى تحدث فى البلدين ذات الصلة فى توطيد العلاقات الاستثمارية والصناعية بينهما، من تشريعات وتسهيلات فى إقامة المشاريع وغيرها.



شدد على تنامى العلاقات المصرية الهندية، فى ظل التواصل المستمر بين اتحاد صناعات مصر والهند، عبر ممثليه فى السفارة الهندية بالقاهرة.



أعلن السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبلاده ارتفع خلال العام الماضى، %15 تقريبا، بفضل التوسع والتنوع فى حجم التجارة الثنائية.



أضاف السفير، أن الهند استطاعت تبزغ كقوة اقتصادية عالمية، من خلال تطبيق برنامج أصنع فى الهند وبرنامج الهند الرقمية، وبرنامج المدن الذكية، وبرنامج مهارات الهند، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.



أوضح أن السفارة ترجمت كتيب الهند تنطلق إلى الأمام، الذى أصدرته شعبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، يوضح كيف استطاعت الهند الوصول إلى ترتيبها من ضمن الاقتصاد العالمى.



قال إن الاستثمارات الهندية فى مصر وصلت إلى 50 شركة، بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، فى مختلف القطاعات، وهناك 3 شركات مصرية تقوم بالاستثمار فى الهند، مؤكدًا أن مصر تعد أهم الشركاء التجاريين للهند فى المنطقة العربية والإفريقية.



أضاف السفير، أن الهند تمتلك اقتصاد حجمه 2.5 تريليون دولار أمريكى، كما تمتلك استثمارات ضخمة، وتدفقات تجارية وتكنولوجية كبيرة، مشيرا إلى إن الهند تحتل المرتبة 38 فى مجال التنافسية، والمركز 35 فى مجال التسهيلات اللوجيستية.



شهد حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نموًا خلال الفترة من عام 2005/2006 حتى عام 2012/2013، وارتفعت قيمة التجارة من 1.2 مليار دولار أمريكى لتبلغ أقصى قيمة لها، وهى 5.45 مليار دولار أمريكى، لكن منذ عام 2013/2014، وبدأ حجم التجارة ينخفض تدريجيا من 4.95 مليار دولار أمريكى إلى 4.77 مليار دولار أمريكى عام 2014 /2015، ثم إلى 3.23 مليار دولار أمريكى عام 2016-2017.



انخفضت قيمة الصادرات الهندية بنسبة %11.3 عام 2016-2017، مقارنة بالعام السابق 2015-2016، انخفضت قيمتها بنسبة %22.7، كما انخفضت قيمة الواردات الهندية من مصر، بنسبة %5 خلال عام 2016 2017-، مقارنة بنسبة 30 % خلال عام 2015 -2016، ما أدى إلى حدوث فائض فى الميزان التجارى لصالح الهند بقيمة 910 ملايين دولار أمريكى.



من أبرز السلع التى تستوردها مصر من الهند، الشاى، الذى ارتفعت وارداته بنسبة %166 خلال العام الماضى، لتمثل مصر بذلك أكبر مساهم فى نمو صادرات الشاى الهندية فى 2017، وفقًا لصحيفة ذا هيندو.



يصل إجمالى ما تستورده مصر من الشاى 70 ألف طن سنويا، بقيمة 400 مليون دولار، منهم 8 آلاف طن من الهند.