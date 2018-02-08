المركزى يدرس تأسيس صندوق لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه

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❏ الدين الخارجى يرتفع إلى 80.8 مليار دولار.. وعامر لـ«المال»: تقديرات «فيتش» غير صحيحة



محمد سالم



كشف طارق عامر، محافظ المركزى، عن السعى لتأسيس صندوق استثمار جديد لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه، وذلك فى إطار إستراتيجية يعمل عليها البنك لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمى لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة.



ودعا «عامر»، خلال مشاركته فى مؤتمر «سيملس شمال أفريقيا» الذى اختتم فعالياته أمس، جميع المؤسسات واللاعبين فى مجال التكنولوجيا المالية للتواصل مع خبراء البنك المركزي، وتعهد بتقديم الدعم المطلوب، مؤكدًا أهمية التحول من الاستثمار فى الآلات والمعدات، إلى احتضان المواهب والعقول وتطويرها.



وأوضح المحافظ، فى تصريح لـ«المال»، أن الصندوق سيركز استثماراته فى قطاع التكنولوجيا المالية ومشروعات الدفع الإلكترونى وخفض تداول «الكاش».



وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام البنوك المحلية للمشاركة فى رأسمال الصندوق، كما سيتم تشجيعها على تأسيس صناديق مماثلة لدعم العقول المصرية واحتضان المواهب.



وأكد عامر حاجة السوق المحلية للتوسع فى تدشين صناديق رأس المال المخاطر لدعم مشروعات رواد الأعمال بالمجالات كافة، قائلا: «يجب تغيير فكر القطاع المالى والمصرفى والتحول من تمويل الماكينات إلى العقول والنظر بشكل مختلف للمشروعات الشبابية الجادة».



فى سياق آخر، نفى محافظ البنك المركزى صحة ما توقعته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى منتصف الشهر الماضى بشأن تسجيل قيمة الدين الخارجى لمصر 100 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وقال إنه رقم غير صحيح، مشيرًا إلى أن مستويات الدين يتم الإفصاح عنها بشكل مستمر.



فيما كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، سبتمبر 2017، بزيادة 1.8 مليار دولار عن يونيو من العام نفسه.



جاء الارتفاع مدفوعا بزيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.3 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 500 مليون.



وبلغت أعباء خدمة الدين 1.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2017، منها أقساط مسددة بنحو 1.2 مليار والباقى فوائد مدفوعة.



وأكد «المركزى» أن نسبة رصيد الدين الخارجى للناتج المحلى ما زالت فى الحدود الآمنة، وفقًا للمعايير الدولية، وقد بلغت %36.2 خلال الفترة الزمنية المشار إليها.



ومناقصة عالمية لتدشين مركز لأمن المعلومات



المال – خاص



يستعد البنك المركزى لطرح مناقصة عالمية لاختيار استشارى يتولى المساعدة فى تدشين مركز يتم الاعتماد عليه فى تعزيز قدرة الجهاز المصرفى على مواجهة مخاطر أمن المعلومات وتطبيقات التكنولوجيا المالية.



قال أيمن حسين، وكيل محافظ «المركزى» لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم الإعلان عن طرح المناقصة فى أقرب وقت، على أن يكون تدشين المركز وتفعيل دوره قبل نهاية العام المقبل.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر «سيملس شمال إفريقيا» أمس، أن مركز أمن المعلومات الجديد يأتى فى إطار إستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز جذب إقليمى للتكنولوجيا المالية، والتى تتضمن جوانب تشريعية وتنظيمة وتمويلية، يتم العمل عليها بالتعاون مع مكاتب خبرة دولية مثل ماكينزى وبرايس ووتر هاوس وKPMG، وستصدر خلال العام الجارى.



ولفت إلى قرب الانتهاء من قانون جديد لتطوير المعاملات المالية غير النقدية بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، على أن تتم مناقشته فى الاجتماع المقبل للمجلس القومى للمدفوعات، مشيرًا إلى أنه يتضمن حوافر إيجابية لمستخدمى آليات الدفع الإلكترونى، كما يشتمل على بعض العقوبات.



وقال حسين إن عمليات الدفع الإلكترونى، حاليًا، لا تتجاوز %2 من حجم الناتج المحلى، بينما تستهدف خطة البنك والحكومة زيادتها إلى %10 خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف توفير 200 ألف فرصة عمل وتحقيق زيادة سنوية فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.5 مليار دولار.



وأشار إلى أن عدد محافظ الدفع الإلكترونى بالبنوك المصرية بلغ نحو 9.2 مليون محفظة لقرابة 7.5 مليون عميل.



فى سياق متصل أشار إلى سعى «المركزى» بالتعاون مع المعهد المصرفى، لإطلاق أول برنامج لمخاطر أمن المعلومات، يستهدف تخريج أول دفعة خلال عامين.

